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Росія планує нові удари по енергетиці України, – Зеленський

21:58, 15 червня 2025
Зеленський попередив про майбутні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.
Росія планує нові удари по енергетиці України, – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нові атаки на енергетичну інфраструктуру України, посилаючись на дані розвідок країн-партнерів. Про це він повідомив за підсумками наради з представниками Збройних Сил, Служби безпеки України та уряду.

«Попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно», — наголосив Зеленський.

За його словами, Росія планує подальші удари по енергетиці, які можуть залишатися менш помітними через увагу світу до конфлікту на Близькому Сході.

«Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США», – зазначив Президент.

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росія війна Володимир Зеленський обстріл

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