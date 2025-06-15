Понад 400 людей евакуйовано з прикордонних громад Сумщини за тиждень

Протягом цього тижня з прикордонних громад Сумської області евакуйовано понад 400 осіб, зокрема 26 дітей, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Найбільше евакуйованих — мешканці Сумського та Шосткинського районів, які змушені покидати домівки через постійні російські обстріли цивільної інфраструктури. Наразі евакуація триває з 213 населених пунктів області. Понад 60% жителів небезпечних територій уже виїхали, а з 60 населених пунктів усі мешканці евакуйовані повністю.
Організація безпечного виїзду людей із зон обстрілів залишається пріоритетом місцевої влади.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.