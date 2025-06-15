Понад 400 людей евакуйовано з прикордонних громад Сумщини за тиждень

60% жителів виїхали з Сумщини.

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Протягом цього тижня з прикордонних громад Сумської області евакуйовано понад 400 осіб, зокрема 26 дітей, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Найбільше евакуйованих — мешканці Сумського та Шосткинського районів, які змушені покидати домівки через постійні російські обстріли цивільної інфраструктури. Наразі евакуація триває з 213 населених пунктів області. Понад 60% жителів небезпечних територій уже виїхали, а з 60 населених пунктів усі мешканці евакуйовані повністю.

Організація безпечного виїзду людей із зон обстрілів залишається пріоритетом місцевої влади.

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