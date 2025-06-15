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Более 400 человек эвакуированы из приграничных общин Сумщины за неделю

21:49, 15 июня 2025
60% жителей выехали из Сумщины.
Более 400 человек эвакуированы из приграничных общин Сумщины за неделю
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В течение этой недели из приграничных общин Сумской области эвакуированы более 400 человек, в том числе 26 детей, сообщила Сумская областная военная администрация.

Больше всего эвакуированных - жители Сумского и Шосткинского районов, которые вынуждены покидать дома из-за постоянных российских обстрелов гражданской инфраструктуры. Сейчас эвакуация продолжается из 213 населенных пунктов области. Более 60% жителей опасных территорий уже выехали, а из 60 населенных пунктов все жители эвакуированы полностью.

Организация безопасного выезда людей из зон обстрелов остается приоритетом местных властей.

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Сумы эвакуация

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