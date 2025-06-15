В Берлине убили непобедимого боксера Абу Юсупова

Чемпиона WBC Абу Юсупова убили ножом в шею на площади.

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Непобедимый профессиональный боксер Абу Юсупов, который родился в Чечне (РФ) и имел рекорд 9 побед (7 нокаутом), 1 ничью и ни одного поражения, был убит в Берлине, где проживал с семьей. Об этом сообщило издание Tagesspiegel.

Трагедия произошла 14 июня 2025 года на площади перед железнодорожной станцией Гезундбруннен в северной части Берлина. По информации СМИ, 35-летний Юсупов, который всего шесть дней назад завоевал титул чемпиона мира, получил смертельное ножевое ранение в шею во время стычки с группой неизвестных, предположительно афганского происхождения. Несмотря на усилия медиков, боксер скончался в больнице.

Полиция Берлина активно разыскивает подозреваемых. Всемирный боксерский совет (WBC) выразил глубокие соболезнования: «Вся семья WBC и ее президент Маурис Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям Абу в это трудное время».

Расследование обстоятельств преступления продолжается.

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