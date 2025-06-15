Практика судов
  1. В мире

Администрация Трампа рассматривает запрет въезда в США для граждан 36 стран

21:33, 15 июня 2025
Этот шаг необходим для защиты Соединенных Штатов от «иностранных террористов» и других угроз национальной безопасности, пишет Reuters, цитируя Трампа.
Администрация Трампа рассматривает запрет въезда в США для граждан 36 стран
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить ограничения на въезд в страну, рассматривая возможность запрета для граждан 36 государств. Об этом 15 июня 2025 года сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Государственного департамента США.

Согласно документу, гражданам из 36 стран, которые «вызывают беспокойство», могут запретить въезд полностью или частично, если в течение 60 дней эти государства не выполнят установленные требования. Среди причин - ненадежность документов, удостоверяющих личность, сомнительная безопасность паспортов, а также отказ некоторых стран способствовать депортации своих граждан из США. Кроме того, беспокойство вызывает причастность отдельных лиц к терроризму, антисемитской или антиамериканской деятельности, хотя эти проблемы касаются не всех стран из списка.

В перечень стран, которые могут попасть под ограничения, вошли: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве.

Ранее Трамп подписал указ, который запрещает въезд гражданам 12 стран (Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Йемен) и устанавливает частичные ограничения для жителей семи государств (Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан, Венесуэла).

Госдепартамент США подчеркнул, что новые меры направлены на усиление национальной безопасности, но окончательное решение о расширении списка еще не принято.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп туризм

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд отменил решение комиссии ТЦК об отказе в рассмотрении заявления об отсрочке студента иностранного вуза

Может ли комиссия ТЦК отказать в рассмотрении заявления об отсрочке соискателю образования, обучающемуся в иностранном учебном заведении, потому что такое заведение не имеет доступа к ЕГЕБО – решение суда.

В Украине чиновников предлагают штрафовать за отсутствие ответа на лоббистский запрос, а лоббистов — пропускать в госорганы по упрощенной процедуре

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается штрафовать должностных лиц за отказ в рассмотрении лоббистского запроса, а также упростить пропуск лоббистов в административные здания.

Законопроект об ограничении судебного сбора суммой в 30280 грн при обращении граждан в Верховный Суд рекомендован к принятию в целом

При обращении в Верховный Суд по социальным, трудовым, жилищным, семейным делам, возмещению вреда здоровью судебный сбор должен будет составлять не более 15 140 грн.

Порог для ответственности за недостоверное декларирование поднимут, за незаконное обогащение – уменьшат: комитет рекомендовал принять закон

Изменения в КоАП, УК и УПК рекомендованы к принятию в целом с учетом предложений НАПК, НАБУ и САП.

Партнеры предлагают ужесточить требования к проверке деклараций добропорядочности судей, что повлияет на судейскую карьеру

Комитет получил «поправки» к законопроекту от директората Еврокомиссии, где предлагается, чтобы мог проверяться любой период деятельности судьи, а его отсутствие не препятствовало ВККС принимать решение.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси