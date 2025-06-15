Администрация Трампа рассматривает запрет въезда в США для граждан 36 стран

Этот шаг необходим для защиты Соединенных Штатов от «иностранных террористов» и других угроз национальной безопасности, пишет Reuters, цитируя Трампа.

Фото: Reuters

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить ограничения на въезд в страну, рассматривая возможность запрета для граждан 36 государств. Об этом 15 июня 2025 года сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Государственного департамента США.

Согласно документу, гражданам из 36 стран, которые «вызывают беспокойство», могут запретить въезд полностью или частично, если в течение 60 дней эти государства не выполнят установленные требования. Среди причин - ненадежность документов, удостоверяющих личность, сомнительная безопасность паспортов, а также отказ некоторых стран способствовать депортации своих граждан из США. Кроме того, беспокойство вызывает причастность отдельных лиц к терроризму, антисемитской или антиамериканской деятельности, хотя эти проблемы касаются не всех стран из списка.

В перечень стран, которые могут попасть под ограничения, вошли: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве.

Ранее Трамп подписал указ, который запрещает въезд гражданам 12 стран (Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Йемен) и устанавливает частичные ограничения для жителей семи государств (Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан, Венесуэла).

Госдепартамент США подчеркнул, что новые меры направлены на усиление национальной безопасности, но окончательное решение о расширении списка еще не принято.

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