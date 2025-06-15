В Молдове священники и верующие с иконами и крестами попытались прорваться к маршу в поддержку ЛГБТ – произошла стычка

В Кишиневе произошли столкновения между противниками Moldova Pride и полицией, пострадал ребенок.

Фото: newsmaker

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В столице Молдовы Кишиневе вспыхнули столкновения между участниками православной демонстрации, которые протестовали против марша Moldova Pride в поддержку ЛГБТ-сообщества, и правоохранителями. В результате инцидента пострадал ребенок, сообщает NewsMaker.

Конфликт возник, когда группа священников и верующих с иконами и крестами попыталась прорваться через кордон полиции и карабинеров к участникам ЛГБТ-марша. Пресс-секретарь полиции отметила, что особую опасность представлял мужчина, который держал на руках ребенка во время попытки прорыва. Он был «обездвижен» правоохранителями.

Полиция осудила любые проявления насилия и призвала участников обеих акций соблюдать законы и уважать указания правоохранителей. Информация о задержании не предоставлена, но на видео видно, как полицейские сдерживают нескольких человек, лежащих на земле.

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