Спецназовцы ВСУ поразили объект производства БПЛА в России

Россия использует эти дроны для атак по Украине.

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Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины успешно атаковали ключевой объект военно-промышленного комплекса России в городе Елабуга, республика Татарстан. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины спецназовцы нанесли удар по предприятию, которое занимается производством, тестированием и запуском ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Эти дроны Россия использует для атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

По данным Генштаба, средства поражения достигли цели. Сейчас продолжается уточнение результатов операции.

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