Маневры на дороге закончились ДТП – видео аварии на Дарницком мосту

В Киеве на Дарницком мосту произошло ДТП из-за опасного маневрирования.

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В Киеве на Дарницком мосту произошло дорожно-транспортное происшествие, момент которого зафиксирован на видео. На записи видно, как легковой автомобиль на большой скорости совершает обгон, проскакивая между двумя другими машинами. Водитель не успел совершить маневр, и его авто резко врезалось в соседнее транспортное средство. После столкновения автомобиль изменил траекторию движения, а на дороге остались обломки.

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