Маневри на дорозі закінчилися ДТП – відео аварії на Дарницькому мосту

У Києві на Дарницькому мосту сталася ДТП через небезпечне маневрування.

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У Києві на Дарницькому мосту сталася дорожньо-транспортна пригода, момент якої зафіксовано на відео. На записі видно, як легковий автомобіль на великій швидкості здійснює обгін, проскакуючи між двома іншими машинами. Водій не встиг зробити маневр, і його авто різко врізалося в сусідній транспортний засібу. Після зіткнення автомобіль змінив траєкторію руху, а на дорозі залишилися уламки.

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