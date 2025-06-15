Спецпризначенці ЗСУ уразили об’єкт виробництва БПЛА в Росії

Росія використовує ці дрони для атак по Україні.

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Сили спеціальних операцій Збройних Сил України успішно атакували ключовий об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії в місті Єлабуга, республіка Татарстан. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України спецпризначенці завдали удару по підприємству, яке займається виробництвом, тестуванням і запуском ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Ці дрони Росія використовує для атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України.

За даними Генштабу, засоби ураження досягли цілі. Наразі триває уточнення результатів операції.

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