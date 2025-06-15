У Молдові священники та віряни із іконами та хрестами спробували прорватися до маршу на підтримку ЛГБТ – сталася сутичка

У Кишиневі сталися сутички між противниками Moldova Pride і поліцією, постраждала дитина.

Фото: newsmaker

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У столиці Молдови Кишиневі спалахнули сутички між учасниками православної демонстрації, які протестували проти маршу Moldova Pride на підтримку ЛГБТ-спільноти, та правоохоронцями. Унаслідок інциденту постраждала дитина, повідомляє NewsMaker.

Конфлікт виник, коли група священників і вірян із іконами та хрестами спробувала прорватися через кордон поліції та карабінерів до учасників ЛГБТ-маршу. Речниця поліції зазначила, що особливу небезпеку становив чоловік, який тримав на руках дитину під час спроби прориву. Його було «знерухомлено» правоохоронцями.

Поліція засудила будь-які прояви насильства та закликала учасників обох акцій дотримуватися законів і поважати вказівки правоохоронців. Інформації про затримання не надано, але на відео видно, як поліцейські стримують кількох осіб, що лежали на землі.

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