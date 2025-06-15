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Адміністрація Трампа розглядає заборону в’їзду до США для громадян 36 країн

21:33, 15 червня 2025
Цей крок необхідний для захисту Сполучених Штатів від «іноземних терористів» та інших загроз національній безпеці, пише Reuters, цитуючи Трампа.
Адміністрація Трампа розглядає заборону в’їзду до США для громадян 36 країн
Фото: Reuters
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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує розширити обмеження на в’їзд до країни, розглядаючи можливість заборони для громадян 36 держав. Про це 15 червня 2025 року повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішню телеграму Державного департаменту США.

Згідно з документом, громадянам із 36 країн, які «викликають занепокоєння», можуть заборонити в’їзд повністю або частково, якщо протягом 60 днів ці держави не виконають встановлені вимоги. Серед причин — ненадійність документів, що посвідчують особу, сумнівна безпека паспортів, а також відмова деяких країн сприяти депортації своїх громадян із США. Крім того, занепокоєння викликає причетність окремих осіб до тероризму, антисемітської чи антиамериканської діяльності, хоча ці проблеми стосуються не всіх країн зі списку.

До переліку країн, які можуть потрапити під обмеження, увійшли: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Бутан, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д’Івуар, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Домініка, Ефіопія, Єгипет, Габон, Гамбія, Гана, Киргизстан, Ліберія, Малаві, Мавританія, Нігер, Нігерія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сан-Томе і Принсипі, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбія та Зімбабве.

Раніше Трамп підписав указ, який забороняє в’їзд громадянам 12 країн (Афганістан, М’янма, Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан, Ємен) і встановлює часткові обмеження для жителів семи держав (Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан, Венесуела).

Держдепартамент США наголосив, що нові заходи спрямовані на посилення національної безпеки, але остаточне рішення щодо розширення списку ще не ухвалено.

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