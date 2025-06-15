У Берліні вбили непереможного боксера Абу Юсупова

Чемпіона WBC Абу Юсупова вбили ножем у шию на площі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Непереможний професійний боксер Абу Юсупов, який народився в Чечні (РФ) і мав рекорд 9 перемог (7 нокаутом), 1 нічию та жодної поразки, був убитий у Берліні, де проживав із сім’єю. Про це повідомило видання Tagesspiegel.

Трагедія сталася 14 червня 2025 року на площі перед залізничною станцією Гезундбруннен у північній частині Берліна. За інформацією ЗМІ, 35-річний Юсупов, який лише шість днів тому здобув титул чемпіона світу, отримав смертельне ножове поранення в шию під час сутички з групою невідомих, імовірно афганського походження. Незважаючи на зусилля медиків, боксер помер у лікарні.

Поліція Берліна активно розшукує підозрюваних. Всесвітня боксерська рада (WBC) висловила глибокі співчуття: «Уся родина WBC та її президент Мауріс Сулейман висловлюють найглибші співчуття сім'ї та друзям Абу в цей скрутний час».

Розслідування обставин злочину триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.