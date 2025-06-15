Россия планирует новые удары по энергетике Украины, – Зеленский

Зеленский предупредил о будущих атаках РФ на энергетическую инфраструктуру.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, ссылаясь на данные разведок стран-партнеров. Об этом он сообщил по итогам совещания с представителями Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины и правительства.

«Несмотря на все путинские обещания Соединенным Штатам и другим в мире, кто стремится к миру, Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Этот террор становится все более подлым. Нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия планирует дальнейшие удары по энергетике, которые могут оставаться менее заметными из-за внимания мира к конфликту на Ближнем Востоке.

«Конкретно по российской угрозе инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Виткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США», - отметил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.