Зеленський розповів, про що говоритиме з Трампом на саміті G7

Володимир Зеленський сподівається обговорити з президентом США санкційний пакет проти РФ.

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

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Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається провести розмову з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7, аби з’ясувати перспективи ухвалення нового пакета санкцій проти РФ. Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

«Кінцеве рішення залишається за Білим домом — воно залежить від Президента Сполучених Штатів Америки. Я розраховую на розмову з ним під час саміту G7. Сподіваюся, що навіть якщо до того моменту відповідні рішення ще не буде ухвалено, мені вдасться досягти принаймні розуміння того, наскільки ми близькі до цього рішення», — зазначив Зеленський.

Він також наголосив на важливості координації дій із країнами ЄС у санкційній політиці. На його думку, це вже позитивний крок уперед.

Нагадаємо, що саміт G7 на найвищому рівні відбудеться з 15 по 17 червня в канадському Кананаскісі.

Раніше ми писали, що Зеленський заявив, що західні партнери вимагають мобілізувати 18-річних для посилення санкцій про РФ.

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