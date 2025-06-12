Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Трампом на саммите G7

Владимир Зеленский надеется обсудить с президентом США санкционный пакет против РФ.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется провести разговор с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы выяснить перспективы принятия нового пакета санкций против РФ. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

«Конечное решение остается за Белым домом – оно зависит от Президента Соединенных Штатов Америки. Я рассчитываю на разговор с ним на саммите G7. Надеюсь, что даже если до того момента соответствующие решения еще не будут приняты, мне удастся добиться хотя бы понимания того, насколько мы близки к этому решению», — отметил Зеленский.

Он также отметил важность координации действий со странами ЕС в санкционной политике. По его мнению, это уже положительный шаг вперед.

Напомним, что саммит G7 на самом высоком уровне состоится с 15 по 17 июня в канадском Кананаскисе.

Ранее мы писали, что Зеленский заявил, что западные партнеры требуют мобилизовать 18-летних для ужесточения санкций о РФ.

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