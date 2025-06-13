На Волыни разоблачили отца с сыном, которые зарабатывали на уклонистах

Отец и сын пытались нелегально вывезти нарушителей за $16 000.

Фото: ГПСУ

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На Волыни разоблачили организаторов схемы незаконной переправки лиц через границу. 47-летний житель Тернопольщины вместе с 25-летним сыном предлагали выезд в Польшу за $15 000 с человека. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

К противоправной деятельности они рассчитывали привлечь пограничника. Правоохранители задержали организаторов возле границы, а в пункте пропуска «Ягодин» — двух их «клиентов», которые пытались выехать за $16 000.

В ГПСУ добавили, что всем организаторам и участникам схемы незаконной переправки сообщено о подозрении, продолжается расследование и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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