Германия не планирует поставлять Украине ракеты Taurus,, — министр обороны Писториус

Германия пока не рассматривает поставки крылатых ракет Taurus Украине, уточнил Борис Писториус.

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Министр обороны Германии Борис Писториус, прибывший с 12 июня в Киев, подчеркнул, что, несмотря на интенсивные обстрелы, Берлин не планирует поставлять Украине ракеты TAURUS. Об этом он сказал на брифинге.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, я отвечаю вам - нет", - заявил Писториус.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский поблагодарил за поставки систем ПВО Iris-T. При этом он отметил, что уже запланированы поставки Киеву вооружения на три года.

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