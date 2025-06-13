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Под видом помощи — в Кировоградской области мошенница выманивала деньги у семей пропавших военных

07:00, 13 июня 2025
Женщина звонила по телефону родственникам без вести пропавших воинов и убеждала их перевести средства якобы для оформления государственных выплат.
Под видом помощи — в Кировоградской области мошенница выманивала деньги у семей пропавших военных
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В Кировоградской области правоохранители сообщили о подозрении местной жительнице, которая присваивала деньги родственников без вести пропавших военнослужащих. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что для реализации преступной схемы женщина использовала объявления в интернете о розыске пропавших без вести военных. Она звонила на указанные в оглашениях мобильные номера родственников и предлагала пополнить якобы открытый на имя военного банковский счёт для получения государственных выплат.

Злоумышленница обманула десять граждан, которые перевели на указанный ею карточный счёт суммы от 15 до 60 тысяч гривен.

Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, составляет около 400 тысяч гривен.

Следователи расследуют дело по факту мошенничества в крупных размерах и в условиях военного положения.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до восьми лет.

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