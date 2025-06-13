Під виглядом допомоги — на Кіровоградщині шахрайка виманювала гроші в сімей зниклих військових

Жінка телефонувала родичам безвісти зниклих воїнів і переконувала їх переказати кошти нібито для оформлення державних виплат.

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На Кіровоградщині правоохоронці повідомили про підозру місцевій жительці, яка привласнювала кошти родичів безвісти зниклих військових. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що для злочинної схеми жінка використала оголошення в інтернеті про розшук безвісті зниклих військовослужбовців. Телефонувала на номери мобільних, вказані родичами військових, та пропонувала поповнити нібито відкритий на їхнє ім’я банківський рахунок для отримання відповідних виплат від держави.

Зловмисниця ошукала десятьох громадян, які перерахували на зазначений нею картковий рахунок від 15 до 60 тисяч гривень.

Загальна сума завданих потерпілим збитків складає близько 400 тисяч гривень.

Слідчі проводять розслідування за фактом шахрайства у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, розслідування триває. Санкцією статті передбачено покарання у вигляд позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.