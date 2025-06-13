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В Минюсте напомнили, когда и как можно получить дубликат нотариального документа

00:06, 13 июня 2025
Дубликаты документов, удостоверенных или выданных нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления, могут быть выданы по письменному заявлению правопреемников лиц.
В Минюсте напомнили, когда и как можно получить дубликат нотариального документа
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Министерство юстиции Украины напомнило, что в случае утраты или повреждения нотариального документа лицо имеет право на получение его дубликата в соответствии с действующим законодательством. Среди документов, на которые можно получить дубликат, — договоры купли-продажи, мены, дарения, ипотеки, завещания, доверенности, свидетельства. Он будет иметь такую же юридическую силу, как и оригинал.

Основания для выдачи дубликатов

Дубликаты документов, удостоверенных или выданных нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления, могут быть выданы по письменному заявлению правопреемников лиц, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, а дубликат ипотечного договора — в том числе по письменному заявлению ипотекодержателя по ипотечному договору.

Они будут выдаваться по письменному заявлению наследников лиц, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, а также исполнителя завещания и по запросу нотариуса, у которого заведено наследственное дело. В таком случае нотариусу, кроме свидетельства о смерти таких лиц, подаются документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство исполнителя завещания).

Дубликат завещания может быть выдан указанным в завещании наследникам, исполнителю завещания после предоставления ими свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти наследников, указанных в завещании, дубликат может быть выдан их наследникам после предоставления ими свидетельства о смерти завещателя и свидетельства о смерти умершего наследника.

К заявлению о выдаче дубликата завещания или другого документа наследникам, лицам, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, или исполнителю завещания нотариус прилагает заверенную им копию свидетельства о смерти. Также прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих родственные связи или полномочия исполнителя завещания.

Невозможно получить дубликат секретного завещания, а также аграрной расписки.

Место выдачи нового документа

До передачи в архив экземпляров документов, удостоверенных или выданных нотариусом, дубликат утерянного или испорченного документа выдается нотариусом по месту его хранения. В случае прекращения частной нотариальной деятельности, ликвидации государственной нотариальной конторы и передачи документов нотариального делопроизводства и архива в государственный нотариальный архив дубликат выдается нотариусом государственного нотариального архива.

Этот орган также выдает дубликаты завещаний:

  • тех, что поступили на хранение от должностных лиц, указанных в статье 40 Закона «О нотариате»;
  • удостоверенных лицами, которые в условиях военного положения имеют право их удостоверять в соответствии с законодательством.

В сельских населенных пунктах уполномоченные на это должностные лица органа местного самоуправления выдают дубликаты удостоверенных ими документов.

Какие документы нужны для получения дубликата?

  • документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, предусмотренный Законом Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус»);
  • справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • для представителя заявителя — нотариально удостоверенная доверенность (с четким указанием, что представитель имеет право представлять интересы лица в органах нотариата по вопросам получения дубликатов документов);
  • для представителя юридического лица — учредительные документы юридического лица на подтверждение ее правоспособности и дееспособности, а также документы, подтверждающие полномочия представителя.

В соответствии со статьей 34 Закона тексты дубликатов нотариальных документов излагаются на специальных бланках нотариальных документов.

Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины № 296/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины под № 282/20595, установлено, что дубликат документа должен содержать весь текст удостоверенного или выданного документа, оригинал которого считается утратившим силу.

На новом документе ставится отметка о юридической силе, проставляется удостоверительная подпись. Нотариус делает отметку на экземпляре документа, который хранится в делах государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива или частного нотариуса.

Дубликаты утерянных завещаний и доверенностей подлежат обязательной регистрации в Наследственном реестре, Едином реестре доверенностей. После выдачи дубликата оригинал документа теряет свою юридическую силу.

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минюст

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