В Минюсте напомнили, когда и как можно получить дубликат нотариального документа

Дубликаты документов, удостоверенных или выданных нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления, могут быть выданы по письменному заявлению правопреемников лиц.

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Министерство юстиции Украины напомнило, что в случае утраты или повреждения нотариального документа лицо имеет право на получение его дубликата в соответствии с действующим законодательством. Среди документов, на которые можно получить дубликат, — договоры купли-продажи, мены, дарения, ипотеки, завещания, доверенности, свидетельства. Он будет иметь такую же юридическую силу, как и оригинал.

Основания для выдачи дубликатов

Дубликаты документов, удостоверенных или выданных нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления, могут быть выданы по письменному заявлению правопреемников лиц, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, а дубликат ипотечного договора — в том числе по письменному заявлению ипотекодержателя по ипотечному договору.

Они будут выдаваться по письменному заявлению наследников лиц, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, а также исполнителя завещания и по запросу нотариуса, у которого заведено наследственное дело. В таком случае нотариусу, кроме свидетельства о смерти таких лиц, подаются документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство исполнителя завещания).

Дубликат завещания может быть выдан указанным в завещании наследникам, исполнителю завещания после предоставления ими свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти наследников, указанных в завещании, дубликат может быть выдан их наследникам после предоставления ими свидетельства о смерти завещателя и свидетельства о смерти умершего наследника.

К заявлению о выдаче дубликата завещания или другого документа наследникам, лицам, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, или исполнителю завещания нотариус прилагает заверенную им копию свидетельства о смерти. Также прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих родственные связи или полномочия исполнителя завещания.

Невозможно получить дубликат секретного завещания, а также аграрной расписки.

Место выдачи нового документа

До передачи в архив экземпляров документов, удостоверенных или выданных нотариусом, дубликат утерянного или испорченного документа выдается нотариусом по месту его хранения. В случае прекращения частной нотариальной деятельности, ликвидации государственной нотариальной конторы и передачи документов нотариального делопроизводства и архива в государственный нотариальный архив дубликат выдается нотариусом государственного нотариального архива.

Этот орган также выдает дубликаты завещаний:

тех, что поступили на хранение от должностных лиц, указанных в статье 40 Закона «О нотариате»;

удостоверенных лицами, которые в условиях военного положения имеют право их удостоверять в соответствии с законодательством.

В сельских населенных пунктах уполномоченные на это должностные лица органа местного самоуправления выдают дубликаты удостоверенных ими документов.

Какие документы нужны для получения дубликата?

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, предусмотренный Законом Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус»);

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

для представителя заявителя — нотариально удостоверенная доверенность (с четким указанием, что представитель имеет право представлять интересы лица в органах нотариата по вопросам получения дубликатов документов);

для представителя юридического лица — учредительные документы юридического лица на подтверждение ее правоспособности и дееспособности, а также документы, подтверждающие полномочия представителя.

В соответствии со статьей 34 Закона тексты дубликатов нотариальных документов излагаются на специальных бланках нотариальных документов.

Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины № 296/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины под № 282/20595, установлено, что дубликат документа должен содержать весь текст удостоверенного или выданного документа, оригинал которого считается утратившим силу.

На новом документе ставится отметка о юридической силе, проставляется удостоверительная подпись. Нотариус делает отметку на экземпляре документа, который хранится в делах государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива или частного нотариуса.

Дубликаты утерянных завещаний и доверенностей подлежат обязательной регистрации в Наследственном реестре, Едином реестре доверенностей. После выдачи дубликата оригинал документа теряет свою юридическую силу.

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