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Кому из иностранцев не нужно получать разрешение на трудоустройство — разъяснение Гоструда

23:48, 12 июня 2025
Разрешение на трудоустройство не требуется, если иностранец принадлежит к одной из категорий.
Кому из иностранцев не нужно получать разрешение на трудоустройство — разъяснение Гоструда
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Государственная служба по вопросам труда рассказала, для каких категорий иностранцев необходимо получать разрешение на трудоустройство.

Согласно Закону Украины «О занятости населения», работодатели имеют право принимать на работу иностранцев на основании разрешения на трудоустройство.

Работа иностранца без такого разрешения является нарушением закона и влечёт ответственность. Однако из этого правила есть исключения — разрешение на трудоустройство не требуется для следующих категорий иностранцев:

  • иностранцев, которые постоянно проживают в Украине;
  • иностранцев, получивших статус беженца в соответствии с законодательством Украины или разрешение на иммиграцию;
  • лиц, признанных нуждающимися в дополнительной защите, или тех, кому предоставлена временная защита в Украине;
  • представителей иностранных морских (речных) флотов и авиакомпаний, обслуживающих такие компании на территории Украины;
  • сотрудников иностранных СМИ, аккредитованных для работы в Украине;
  • профессиональных спортсменов, артистов и работников искусства, принятых на работу по специальности;
  • сотрудников аварийно-спасательных служб для выполнения срочных работ;
  • работников иностранных представительств, зарегистрированных в Украине в установленном законом порядке;
  • священнослужителей-иностранцев, временно находящихся в Украине по приглашению религиозных организаций для осуществления канонической деятельности исключительно в этих организациях, при наличии официального согласования с органом, зарегистрировавшим устав соответствующей религиозной организации;
  • иностранцев, прибывших в Украину для участия в реализации проектов международной технической помощи;
  • иностранных преподавателей и/или научных работников, приглашённых учреждениями профессионального предвысшего и высшего образования;
  • других категорий иностранцев в случаях, предусмотренных законами и международными договорами Украины, обязательность которых одобрена Верховной Радой.

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иностранец

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