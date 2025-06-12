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В Чернигове разоблачили мошенников, которые присваивали квартиры умерших под видом наследников

23:30, 12 июня 2025
Мошенническая схема действовала более четырех лет: злоумышленники оформляли фальшивые документы, регистрировали наследство на подставных лиц и продавали квартиры умерших.
В Чернигове разоблачили мошенников, которые присваивали квартиры умерших под видом наследников
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В Чернигове разоблачены трое злоумышленников, которые под видом наследников завладели недвижимостью умерших. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчины разработали схему мошеннического завладения квартирами умерших лиц в городе Чернигов.

С января 2019 года по октябрь 2023 года подозреваемые, используя заведомо поддельные документы, оформляли наследство по закону на подставных лиц, представляя их детьми умерших, якобы имеющими на это право.

Объекты недвижимости, которыми злоумышленники стремились завладеть, не были надлежащим образом оформлены как наследство. Поэтому подозреваемые сопровождали «наследников» при получении всех необходимых документов.

После регистрации права собственности мужчины продавали квартиры добросовестным покупателям, таким образом легализуя имущество, полученное преступным путём.

В результате применения мошеннической схемы подозреваемые завладели правом собственности на три квартиры умерших граждан. От их продажи они получили около 2 миллионов гривен.

Проверяется причастность участников группы к завладению другими объектами недвижимости в Чернигове.

В настоящее время двое злоумышленников задержаны. По ходатайству прокурора им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Чернигов недвижимость

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