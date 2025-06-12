У Чернігові викрили шахраїв, які привласнювали квартири померлих під виглядом спадкоємців

Шахрайська схема діяла понад чотири роки: зловмисники оформлювали фальшиві документи, реєстрували спадщину на підставних осіб і продавали квартири померлих.

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У Чернігові викрито трьох зловмисників, які виглядом спадкоємців заволоділи нерухомістю померлих. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіки розробили схему шахрайського заволодіння квартирами померлих осіб в місті Чернігові.

З січня 2019 року по жовтень 2023 року підозрювані, використовуючи завідомо підроблені документи, оформлювали на підставних осіб спадщину за законом, представляючи останніх дітьми померлих, які нібито мають на це право.

Об’єкти нерухомості, які зловмисники прагнули отримати, не були оформлені як спадщина належним чином. Тому підозрювані «супроводжували спадкоємців» під час отримання всіх необхідних документів.

Після реєстрації права власності чоловіки продавали квартири добросовісним покупцям. Таким чином вони легалізували майно, отримане злочинним шляхом.

Використовуючи свою шахрайську схему, підозрювані заволоділи правом власності на три квартири померлих громадян. За їх продаж вони отримали близько 2 млн грн.

Перевіряється причетність членів групи до заволодіння іншими об’єктами нерухомості в місті Чернігові.

Наразі двох зловмисників затримано. За клопотанням прокурора їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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