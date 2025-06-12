Катастрофа Air India: вдалося вижити лише одному пасажиру

Після авіакатастрофи пасажирського літака в Ахмадабаді на заході Індії вдалося вижити лише одному пасажиру - це громадянин Великої Британії Вішвашкумар Рамеш. Хоча спочатку повідомлялося, що загинули всі 242 особи, які перебували в літаку, загинули.

«Поліція знайшла одного вцілілого на місці 11A. Одного вцілілого знайшли в лікарні та він проходить лікування. Поки що нічого не можна сказати про кількість загиблих. Кількість загиблих може зрости, оскільки літак розбився в житловому районі», — заявив комісар поліції індійським ЗМІ.

Як зазначає видання Hindustan Times, чоловік повертався до Британії разом зі своїм братом. У лікарню його госпіталізували з травмами грудей, очей та ніг.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебували 242 пасажири та члени екіпажу. З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, 1 – громадянин Канади та 7 – громадяни Португалії.

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