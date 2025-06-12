Авіакатастрофа в Індії — на борту літака перебувало 53 британця та громадяни інших країн

Загалом на борту літака Boeing 787-8, який вилетів з Ахмедабада, перебувало 242 пасажири та члени екіпажу.

Фото: скріншот з відео

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебували 242 пасажири.

Авіакомпанія Air India підтвердила, що на борту літака Boeing 787-8, який вилетів з Ахмедабада, перебувало 242 пасажири та члени екіпажу. З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, 1 – громадянин Канади та 7 – громадяни Португалії.

У повідомленні зазначають, що постраждалих доставляють до найближчих лікарень

«Air India повністю співпрацює з владою, яка розслідує цей інцидент», – йдеться у заяві.

У свою чергу Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що співпрацює з владою Індії для встановлення фактів, пов'язаних з катастрофою літака Air India, та надання підтримки постраждалим.

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