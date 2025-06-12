Практика судів
  1. У світі

Авіакатастрофа в Індії — на борту літака перебувало 53 британця та громадяни інших країн

13:19, 12 червня 2025
Загалом на борту літака Boeing 787-8, який вилетів з Ахмедабада, перебувало 242 пасажири та члени екіпажу.
Авіакатастрофа в Індії — на борту літака перебувало 53 британця та громадяни інших країн
Фото: скріншот з відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебували 242 пасажири.

Авіакомпанія Air India підтвердила, що на борту літака Boeing 787-8, який вилетів з Ахмедабада, перебувало 242 пасажири та члени екіпажу. З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, 1 – громадянин Канади та 7 – громадяни Португалії.

У повідомленні зазначають, що постраждалих доставляють до найближчих лікарень

«Air India повністю співпрацює з владою, яка розслідує цей інцидент», – йдеться у заяві.

У свою чергу Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що співпрацює з владою  Індії для встановлення фактів, пов'язаних з катастрофою літака Air India, та надання підтримки постраждалим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Індія аварія авіація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидати на посади відтепер можуть видаляти раніше подані декларації з Реєстру НАЗК

НАЗК запровадило новацію – тепер кандидати на посади до різних державних органів зможуть видаляти свої раніше подані декларації з Реєстру НАЗК.

Положеннями КПК не передбачено обов'язкового засвідчення відновлених матеріалів електронним підписом — Верховний Суд

Як вказав Верховний Суд, головне, щоб їх достовірність була підтверджена належним чином, що і було зроблено судом першої інстанції в рамках відновлення матеріалів провадження.

Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки – що відомо

Електронні сервіси касаційних судів поки що не працюють, однак надія на швидке відновлення їх роботи є.

Партнери пропонують посилити вимоги до перевірки декларацій доброчесності суддів, що впливатиме на суддівську кар’єру

Комітет отримав «правки» до законопроекту від директорату Єврокомісії, де пропонується, аби перевірятися міг будь-який період діяльності судді, а його відсутність не перешкоджала ВККС приймати рішення

Молодик з бензопилою намагався перешкодити виконанню судового рішення – Андрій Гайченко показав звичайний робочий день держвиконавців, відео

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко показав «хорор муві», на якому молодик з бензопилою намагався перешкодити виконанню судового рішення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва