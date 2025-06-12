В Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебували понад 200 людей — відео

Борт прямував до Лондона, катастрофа сталася під час зльоту — літак впав у житловому районі міста Ахмедабад недалеко від аеропорту.

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В Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебували 242 пасажири. Про це повідомляє Times of India.

Так, в аеропорту в місті Ахмедабад зазнав аварії міжнародний рейс авіакомпанії Air India.

Літак летів з Ахмедабаду до Лондону. На території аеропорту видно густий чорний дим. Там працюють пожежники.

Поліція Індії підтвердила інформацію про катастрофу біля аеропорту із 242 пасажирами на борту.

Як повідомляє NDTV, в результаті аварії літака є ті, що вижили.

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