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У Сирії встановили дрескод для жінок на пляжах, а чоловікам заборонили ходити з голим торсом

14:25, 12 червня 2025
Жінкам заборонили користуватися громадськими пляжами та басейнами без носіння купальників, що повністю закривають тіло.
У Сирії встановили дрескод для жінок на пляжах, а чоловікам заборонили ходити з голим торсом
Джерело фото: Sözcü
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Тимчасовий уряд Сирії заборонив жінкам користуватися громадськими пляжами та басейнами без носіння купальників, що повністю закривають тіло, таких як буркіні. Водночас чоловікам заборонили ходити з голим торсом поза зонами купання. Про це пише видання Sözcü.

Рішення, опубліковане цього тижня Міністерством туризму, є першим офіційним нормативним актом щодо жіночого одягу з моменту повалення Башара Асада у грудні. У рішенні зазначено, що «купальні костюми західного зразка» дозволені в приватних клубах та готелях класу люкс.

В документі є пояснення, що на громадських пляжах та в басейнах слід використовувати «відповідні купальники, які враховують чутливість різних верств суспільства».

У документі також зазначено, що жінки повинні носити абаї (довгі традиційні арабські жіночі сукні з рукавами) або вільний одяг поверх купальників по дорозі з пляжу до місці мешкання. Чоловікам заборонили ходити з голим торсом, окрім як для плавання. Футболки стали обов'язковими поза зонами для плавання, такими як вестибюлі готелів та ресторани.

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Сирія

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