В Сирии ввели дресс-код для женщин на пляжах, а мужчинам запретили ходить с голым торсом

Женщинам запретили пользоваться общественными пляжами и бассейнами без ношения полностью закрывающих тело купальников.

Источник фото: Sözcü

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Временное правительство Сирии запретило женщинам посещать общественные пляжи и бассейны без купальников, полностью закрывающих тело, таких как буркини. Одновременно мужчинам запретили находиться с голым торсом вне зон для купания. Об этом пишет издание Sözcü.

Решение, опубликованное на этой неделе Министерством туризма, стало первым официальным нормативным актом относительно женской одежды с момента свержения Башара Асада в декабре. В документе указано, что «купальные костюмы западного образца» разрешены только в частных клубах и отелях класса люкс.

В документе объясняется, что на общественных пляжах и в бассейнах следует использовать «соответствующие купальники, учитывающие чувствительность различных слоев общества».

Также в тексте говорится, что женщины должны носить абайи (длинные традиционные арабские платья с рукавами) или свободную одежду поверх купальников по пути с пляжа до места проживания. Мужчинам запрещено находиться с обнажённым торсом, за исключением времени для купания. Футболки стали обязательными вне зон для плавания, таких как вестибюли отелей и рестораны.

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