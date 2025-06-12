Глава АРМА Елена Дума задала Анастасии Радиной вопрос, куда украинские антикоррупционеры потратили миллионы, выделенные на реформу АРМА

«Все боятся поднимать тему этих же НПО, потому что десятилетиями «использовали» гранты и средства международной помощи» – глава АРМА Елена Дума.

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Глава АРМА Елена Дума решила публично задать главе Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной вопрос относительно потраченных средств международных партнеров на реформу АРМА.

«Есть вопросы к главе антикоррупционного комитета ВРУ Анастасии Радиной: кто стоит за псевдореформой АРМА? И сколько средств на это ушло? Когда речь идет о борьбе с коррупцией в стране, все ссылаются на известные антикоррупционные НПО. Все боятся поднимать тему этих же НПО, потому что десятилетиями «использовали» гранты и средства международной помощи. Остро вопрос встал на этапе закрытия USAID и официальных заявлений о проверке – так куда именно были потрачены эти средства украинскими антикоррупционными стейкхолдерами», – отметила Елена Дума.

«По информации секретариата КМУ на запрос и согласно Реестру проектов МТП на сайте Минэкономики – проект МТП «Взаимодействие», 3679-12 на общую сумму 24 млн 978 тыс. долл. США. Реализовывался с 2017 по 2023 годы.

Согласно актам приема-передачи, 10 млн долл. США, которые на фото, были потрачены на:

• 1 млн долл. – организация мероприятий по питанию и проживанию участников, проведение семинаров;

• 6 млн 400 тыс. долл. – услуги полиграфии, тренинговые и юридические услуги, консультационные и переводы;

• 500 тыс. долл. – авиаперелеты, услуги по бронированию и резервированию отелей, временное проживание;

• 1 млн долл. – аренда офиса, квартир, помещений для иностранного персонала, охрана, сигнализация, доставка почтой;

• 500 тыс. долл. – мебель, компьютерное оборудование.

Всего 9,4 млн долл. США, план которых согласно договору подписан экс-руководителем АРМА Дмитрием Жоравовичем. 600 тыс. долл. – было разделено между субподрядчиками выполнения работ, в том числе Трансперенси Интернешнл Украина – получило 300 тыс. долл. США», – подчеркнула Елена Дума.

«Знает ли об этом глава комитета по вопросам антикоррупционной политики, которая основывает свою «антикоррупционную» политику на анализах этой НПО – даже не поддается сомнению. Она же и отвечает в парламенте за межпарламентскую связь с США и Великобританией, а также является членом Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи.

Какие результаты выполнения этой программы до 2023 года? Почему вопрос целесообразности реформы АРМА не стоял раньше? Ведь возбуждены уголовные дела в отношении десятка экс-должностных лиц агентства, потеря бюджетом сотен миллионов гривен.

На фоне остановки проектов США, депутаты-лоббисты начали искать свой «кусок хлеба» из других источников. Контакты с европейцами хорошие, почему бы не использовать?

Проект международной технической помощи от 1 января 2021 года, регистрационная карта № 5434, предоставляется от ЕС Комитету по антикоррупционной политике и другим органам, общая сумма – 17 500 млн евро.

Известно ли украинцам, куда потрачены эти средства? Как именно за 17,5 млн евро профильный комитет поборол коррупцию? Сколько действенных законов в рамках антикоррупционной политики одобрено за последние 4 года?» – задалась вопросом глава АРМА.

Она отметила, что по информации Счетной палаты, отчет по АРМА за период 2022-2024 годов содержит выводы и рекомендации парламенту поддержать разработанные и внесенные за последние полтора года Нацагентством 12 законопроектов.

«Анализ свидетельствует о полном блокировании законодательных инициатив агентства профильным комитетом, а те, что были внесены и рассмотрены – не голосовала сама глава комитета…

Цель действий по неодобрению законопроектов, разработанных агентством – заблокировать и обвинить орган, который за два последних года сломал систему, не допустить действенного управления арестованными активами.

Кстати, подошел проект МТП, исполнитель – TI Ukraine (TI). Тема – развитие антикоррупционных органов через мониторинг конкурсов на должности. Период – 01.08.2021 – 01.07.2026.

Проект направлен на анализ и консультирование по законопроектам, касающимся аудита АРМА, конкурсного процесса и положений об управлении активами. Сумма ТI – 100 000 евро.

В отчете ТI за 2024 год по выполнению этого пункта указано, что ТI:

Включали юр. анализ внесенных парламентом и правительством законопроектов.

Коммуникацию и координацию до регистрации авторами.

А представители присоединялись к публичным обсуждениям законопроекта на базе комитета антикоррупционной политики. Что, конечно, только в отчете TI. А на самом деле законопроект 12374-д по инициативе АРМА попал для доработки на пять публичных обсуждений национальных ассоциаций. Но TI участия не принимало.

В отчете указано, что в результате выполнения – большинство наработок ТI стали основой согласования парламентом законопроектов.

На сайте Трансперенси по выполнению юранализа указана статья от 24 марта 2025 года о разработке законопроекта 12374-д ко второму чтению», – добавила Дума.

«По состоянию на сейчас в 2025 году начат новый проект под названием «Цифровизация для роста добропорядочности», где одной из мер является адвокация реформы АРМА и мониторинг имплементации принимаемого законодательства.

Роль ТI Украина заключается в адвокационной деятельности по продвижению реформы АРМА.

Стоимость услуг ТI составила 284 581 долл. США!

Таким образом, более 680 тыс. долл. ТI Украина заработало за последние 3 года на вопросе реформирования АРМА. Средств на выпуск информационных материалов – достаточно», – отметила Елена Дума.

Автор: Наталя Мамченко

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