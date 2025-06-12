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Очільниця АРМА Олена Дума задала Анастасії Радіній питання, куди українські антикорупціонери витратили мільйони, виділені під реформу АРМА

12:05, 12 червня 2025
«Усі бояться піднімати тему цих же ГО, бо десятиліттями «використовували» гранти і кошти міжнародної допомоги» – голова АРМА Олена Дума.
Очільниця АРМА Олена Дума задала Анастасії Радіній питання, куди українські антикорупціонери витратили мільйони, виділені під реформу АРМА
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Голова АРМА Олена Дума вирішила публічно поставити голові Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасії Радіній питання стосовно витрачених коштів міжнародних партнерів на реформу АРМА.

«Є питання до голови антикоркомітету ВРУ Анастасії Радіної: хто стоїть за псевдореформою АРМА? І скільки коштів на це пішло? Коли мова йде про боротьбу з корупцією в країні усі посилаються на відомі антикорупційні ГО. Усі бояться піднімати тему цих же ГО, бо десятиліттями «використовували» гранти і кошти міжнародної допомоги.

Гостро питання стало на етапі закриття USAID та офіційних заяв щодо перевірки – то куди саме були витрачені ці кошти українськими антикорупційними стейкхолдерами», зазначила Олена Дума.

«За інформацією секретаріату КМУ на запит та згідно Реєстру проектів МТД на сайті Мінекономіки – проєкт МТД «Взаємодія», 3679-12 на загальну суму 24 млн 978 тис дол США.

Реалізовувався з 2017-2023 роки.

Згідно актів приймання-передачі 10 млн дол США, які на фото, були витрачено на:

•  1 млн дол – організація заходів харчування проживання учасників, проведення семінарів

•  6 млн 400 тис дол – послуги поліграфії, тренінгові та юридичні послуги, консультаційні та переклади

•  500 тис дол – авіаперельоти, послуги з бронювання та резервування готелів, тимчасове проживання

•  1 млн дол – оренда офісу, квартир, приміщень для іноземного персоналу, охорона, сигналізація, доставка поштою

•  500 тис дол – меблі компʼютерне обладнання

Всього 9,4 млн дол США, план яких згідно договору підписано екс-керівником АРМА Дмитром Жоравовичем.

600 тис дол – було розділено між субпідрядниками виконання робіт, в тому числі Трансперенсі Інтернешнл Україна – отримало 300 тис дол США», зауважила Олена Дума.

«Чи знає про це голова комітету з питань антикорупційної політики, яка фундаментує свою «антикорупційну» політику на аналізах цією ГО – навіть не піддається сумніву. Вона ж і відповідає в парламенті за міжпарламентський звʼязок з США та Великою Британією, а також є членом Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

Які результати виконання цієї програми до 2023 року? Чому питання доцільності реформи АРМА не стояло раніше? Адже, порушено кримінальні справи щодо десятка екс-посадових осіб агентства, втрата бюджетом сотень мільйонів грн.

На тлі зупинки проектів США, депутати-лобісти, почали шукати свій «кусок хліба» з інших джерел.

Контакти з європейцями гарні, чому б не використати?

Проект міжнародної технічної допомоги від 1 січня 2021 року, реєстраційна картка N 5434, надається від ЄС Комітету з антикорполітики та іншим органам, загальна сума – 17 500 млн евро.

Чи відомо українцям куди витрачені ці кошти? Як саме за 17,5 млн євро поборов профільний комітет корупцію? Скільки дієвих законів в межах антикорупційної політики схвалено за останні 4 роки?» - задалася питанням голова АРМА,

Вона зазначила, що за інформацією Рахункової палати, звіт по АРМА за період 2022-2024, містить висновки та рекомендації парламенту підтримати розроблені та внесені за останні півтора року Нацагентством 12 законопроектів.

«Аналіз свідчить про повне блокування законодавчих ініціатив агентства профільним комітетом, а ті, що були внесені та розглянуті – не голосувала сама голова комітету…

Мета дій у не схваленні законопроектів, розроблених агентством – заблокувати та звинуватити орган, який за два останні роки зламав систему, не допустити дієве управління арештованими активами.

При нагоді став проект МТД, виконавець – TI Ukraine (TI). Тема – розвиток антикорорганів через моніторинг конкурсів на посади. Період - 01.08.2021 - 01.07.2026.

Проект спрямований на аналіз та консультування щодо законопроєктів, які стосуються аудиту АРМА, конкурсного процесу та положень про управління активами. Сума ТІ – 100 000 евро.

У звіті ТІ за 2024 рік до виконання цього пункту вказано, що ТІ:

  • Включали юрналіз внесених парламентом та урядом законопроектів.
  • Комунікацію та координацію до реєстрації авторами.

А представники долучались до публічних обговорень законопроекту на базі комітету антикор політики. Що, звісно, тільки в звіті TI.

А насправді законопроект 12374-д за ініціативи АРМА потрапив для доопрацювання на пʼять публічних обговорень національних асоціацій. Але TI участь не брало.

У звіті зазначено, що в результаті виконання – більшість напрацювань ТІ стали основою погодження парламентом законопроектів.

На сайті трансперенсі до виконання юраналізу вказано статтю від 24 березня 2025 року про розробку зп 12374-д до другого читання», додала Дума.

«Станом на зараз у 2025 році розпочато новий проєкт під назвою «цифровізація для зростання доброчесності», де одним із заходів є адвокація реформи АРМА та моніторинг імплементації ухвалюваного законодавства.

Роль ТІ Україна полягає у адвокаційній діяльності із просування реформи АРМА.

Вартість послуг ТІ склала 284 581 дол США!

Отже, більше 680 тис дол ТІ Україна заробило за останні 3 роки на питанні реформування АРМА. Коштів на випуск інформаційних матеріалів – достатньо», зазначила Олена Дума.

Автор: Наталя Мамченко

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АРМА

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