Французькі водії подали до суду на Tesla через політичні погляди Ілона Маска

У позові власники авто вимагають визнати договори оренди транспортних засобів недійсними та відшкодувати початкову вартість володіння, а також інші збитки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

10 власників автомобілів Tesla у Франції подали до суду на американську компанію з виробництва електромобілів через колишню роль її генерального директора Ілона Маска в Білому домі та підтримку крайніх правих у Європі, пише Politico.

«Вони більше не хочуть асоціювати себе з Tesla або уособлювати Ілона Маска та його нещодавні політичні погляди», — заявив адвокат, який представляє інтереси власників.

Продажі Tesla різко впали по всій Європі після того, як у січні Маск виступив на мітингу правої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН).

Лише у Франції продажі Tesla впали на 67 відсотків у травні порівняно з тим же місяцем 2024 року, згідно з даними реєстратора PFA країни. Однак наслідки не обмежуються бойкотами: вандали нападають на дилерські центри, а окремі водії Tesla виявляють, що їхні автомобілі пошкоджені.

У середу, 11 червня, адвокат подав позов до Торговельного суду Парижа, вимагаючи визнати договори оренди транспортних засобів недійсними та відшкодувати своїм клієнтам початкову вартість володіння, а також інші збитки.

У позові використано статтю з французького цивільного кодексу, яка зазначає, що продавець товару має «гарантувати клієнтам мирне користування проданим товаром», сказав адвокат, назвавши це старим законом, який застосовується за безпрецедентних обставин через роль Маска в Білому домі.

Суддя торговельного суду вирішить, чи має справа підстави і чи можуть інші особи приєднатися до позову в цей час. За словами адвоката, кілька інших власників Tesla зацікавилися цією справою після подання позову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.