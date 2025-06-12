Практика судів
  1. В Україні

Підприємці отримуватимуть персональні пропозиції для бізнесу прямо у Дії

13:49, 12 червня 2025
Функція вже готова й проходить фінальне тестування.
Підприємці отримуватимуть персональні пропозиції для бізнесу прямо у Дії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Незабаром українські підприємці зможуть отримувати індивідуальні програми підтримки бізнесу просто на смартфон. Новий функціонал передбачає персоналізовані push-сповіщення у Онлайн-кабінеті підприємця.

«Відчуваєте, що ваш бізнес готовий до нового рівня? Дія запропонує грант. Плануєте розширення виробництва? Отримаєте сповіщення про пільгові кредити. Хочете вийти на експорт? Дія знає програму і для цього», - сказано у повідомленні.

Як це працює:

  • Підприємець ділитеся даними з Дія.Бізнес через шеринг документів у Дії.
  • Система аналізує знеособлені дані, визначає потреби бізнесу та формує цільові групи.
  • Після цього надсилає індивідуальні пропозиції — гранти, кредити, програми навчання чи підтримки.
  • Перехід на портал Дія.Бізнес і подача заявки займають кілька кліків.

Наразі функціонал перебуває на етапі технічного тестування. Після завантаження усіх необхідних даних сервіс буде офіційно запущено.

У Мінцифри зазначають: вся екосистема підтримки підприємців — маркетплейс фінансових можливостей — буде доступна в одному місці та в кілька кліків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

бізнес Дія Міністерство цифрової трансформації

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидати на посади відтепер можуть видаляти раніше подані декларації з Реєстру НАЗК

НАЗК запровадило новацію – тепер кандидати на посади до різних державних органів зможуть видаляти свої раніше подані декларації з Реєстру НАЗК.

Положеннями КПК не передбачено обов'язкового засвідчення відновлених матеріалів електронним підписом — Верховний Суд

Як вказав Верховний Суд, головне, щоб їх достовірність була підтверджена належним чином, що і було зроблено судом першої інстанції в рамках відновлення матеріалів провадження.

Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки – що відомо

Електронні сервіси касаційних судів поки що не працюють, однак надія на швидке відновлення їх роботи є.

Партнери пропонують посилити вимоги до перевірки декларацій доброчесності суддів, що впливатиме на суддівську кар’єру

Комітет отримав «правки» до законопроекту від директорату Єврокомісії, де пропонується, аби перевірятися міг будь-який період діяльності судді, а його відсутність не перешкоджала ВККС приймати рішення

Молодик з бензопилою намагався перешкодити виконанню судового рішення – Андрій Гайченко показав звичайний робочий день держвиконавців, відео

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко показав «хорор муві», на якому молодик з бензопилою намагався перешкодити виконанню судового рішення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва