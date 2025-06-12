Підприємці отримуватимуть персональні пропозиції для бізнесу прямо у Дії

Функція вже готова й проходить фінальне тестування.

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Незабаром українські підприємці зможуть отримувати індивідуальні програми підтримки бізнесу просто на смартфон. Новий функціонал передбачає персоналізовані push-сповіщення у Онлайн-кабінеті підприємця.

«Відчуваєте, що ваш бізнес готовий до нового рівня? Дія запропонує грант. Плануєте розширення виробництва? Отримаєте сповіщення про пільгові кредити. Хочете вийти на експорт? Дія знає програму і для цього», - сказано у повідомленні.

Як це працює:

Підприємець ділитеся даними з Дія.Бізнес через шеринг документів у Дії.

Система аналізує знеособлені дані, визначає потреби бізнесу та формує цільові групи.

Після цього надсилає індивідуальні пропозиції — гранти, кредити, програми навчання чи підтримки.

Перехід на портал Дія.Бізнес і подача заявки займають кілька кліків.

Наразі функціонал перебуває на етапі технічного тестування. Після завантаження усіх необхідних даних сервіс буде офіційно запущено.

У Мінцифри зазначають: вся екосистема підтримки підприємців — маркетплейс фінансових можливостей — буде доступна в одному місці та в кілька кліків.

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