Предприниматели будут получать персональные предложения для бизнеса прямо в Дії

Функция уже готова и проходит финальное тестирование.

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Вскоре украинские предприниматели смогут получать индивидуальные программы поддержки бизнеса прямо на смартфон. Новый функционал предусматривает персонализированные push-уведомления в Онлайн-кабинете предпринимателя.

«Чувствуете, что ваш бизнес готов к новому уровню? Дія предложит грант. Планируете расширение производства? Получите уведомление о льготных кредитах. Хотите выйти на экспорт? У Дії есть программа и для этого», — говорится в сообщении.

Как это работает:

• Предприниматель делится данными с Дія.Бізнес через шеринг документов в Дії.

• Система анализирует обезличенные данные, определяет потребности бизнеса и формирует целевые группы.

• После этого отправляет индивидуальные предложения — гранты, кредиты, программы обучения или поддержки.

• Переход на портал Дія.Бізнес и подача заявки занимают несколько кликов.

В настоящее время функционал находится на этапе технического тестирования. После загрузки всех необходимых данных сервис будет официально запущен.

В Минцифры отмечают: вся экосистема поддержки предпринимателей — маркетплейс финансовых возможностей — будет доступна в одном месте и в несколько кликов.

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