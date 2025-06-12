Факт наличия оснований для отсрочки — это не то же самое, что предоставленная отсрочка: мужчинеа получил три года лишения свободы

Мужчину отправили за решетку за уклонение от мобилизации.

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Горишнеплавнинский городской суд Полтавской области рассмотрел дело №534/2315/24 40-летнего мужчины, который 13 июля 2024 года не прибыл в территориальный центр комплектования, хотя был предупрежден о необходимости явки, о правовых последствиях ее игнорирования и ознакомлен с содержанием боевой повестки. Отсрочки от призыва во время мобилизации он не имел, решением ВВК был признан годным к военной службе в подразделениях обеспечения.

В суде обвиняемый признал вину и пояснил, что на тот момент не мог оставить больную жену, у которой было онкологическое заболевание и которая нуждалась в постоянной помощи. В то время она проходила курс лечения, а позднее получила статус лица с инвалидностью II группы. Обвиняемый также указал, что ухаживает за 75-летней тещей, которая нуждается в уходе.

Суд отметил, что сам по себе факт ухода за женой и тещей не дает оснований для получения отсрочки от призыва во время мобилизации, поскольку занятость постоянным уходом должна подтверждаться соответствующими документами. Основание для предоставления отсрочки он получил позже, когда его жена получила статус лица с инвалидностью. Однако на момент вынесения приговора сторона защиты не доказала, что военнообязанному была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации или что он хотя бы обращался в ТЦК по этому поводу.

«Наличие права и фактическая реализация этого права — не тождественные понятия. Суд лишен возможности самостоятельно установить это обстоятельство, поскольку законодателем определен конкретный орган, который принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки», — подчеркивается в тексте приговора.

В результате суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

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