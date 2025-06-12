В Одессе пьяная женщина укусила за бедро полицейскую, прибывшую по вызову — дело рассмотрел суд

Во время конфликта в квартире одесситка в состоянии алкогольного опьянения укусила и ударила полицейскую – суд признал ее виновной и назначил наказание.

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В Одессе женщина причинила телесные повреждения сотруднице полиции, прибывшей по вызову о домашнем насилии. Обвиняемая укусила инспектора за бедро, а затем ударила кулаком в лицо. Приговор по делу № 522/2338/24 вынес Приморский районный суд Одессы.

В материалах дела указано, что в конце сентября 2023 года вечером правоохранители получили сообщение о домашнем конфликте в Приморском районе Одессы. На месте вызова они обнаружили бабушку с внучкой, которая вела себя агрессивно и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Соседи подтвердили, что из квартиры доносились крики и угрозы, а сама женщина выкрикивала, что «если появятся менты — будет труп».

«20.09.2023 примерно в 22:45 на служебное планшетное устройство поступило сообщение о домашнем насилии, а именно: внучка бьёт бабушку.

После этого правоохранители на служебном автомобиле прибыли по адресу, где проживали женщина и её внучка, у которой возник преступный умысел, направленный на причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа», — говорится в материалах суда.

Во время общения с семьёй, когда полицейские пытались отвести внучку от бабушки, женщина упала на пол, кричала, сопротивлялась, укусила инспекторшу за бедро, а позже ударила кулаком в лицо. В результате нападавшая причинила сотруднице полиции лёгкие телесные повреждения: ссадину верхней губы и синяк на левом бедре, что вызвало кратковременное расстройство здоровья.

В ходе судебного процесса обвиняемая частично признала свою вину. Она утверждала, что не открывала дверь полицейским, а наручники на неё надели незаконно, поэтому, по её мнению, она «защищалась». Однако факт укуса она не отрицала, но нанесение удара отрицала.

Потерпевшая полицейская дала показания о ходе событий и настаивала на том, что обвиняемая вела себя агрессивно, без какой-либо провокации со стороны сотрудников полиции. Другой свидетель — напарник потерпевшей — подтвердил её слова. Также в деле были исследованы видеозапись с нагрудной камеры, медицинские заключения и другие письменные доказательства. Психиатрическая экспертиза не выявила у обвиняемой психических расстройств, которые могли бы повлиять на её способность осознавать свои действия.

Суд признал доводы защиты о самообороне необоснованными. Показания свидетелей и материалы дела подтвердили вину обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей.

Проанализировав материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 345 УК Украины и назначил ей наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Также суд взыскал с обвиняемой в пользу потерпевшей материальный ущерб в размере 5000 гривен и моральный ущерб в размере 10000 гривен.

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