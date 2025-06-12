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В Одесі п’яна жінка вкусила за стегно поліцейську, яка приїхала на виклик — справу розглянув суд

13:13, 12 червня 2025
Під час конфлікту в квартирі одеситка в стані алкогольного сп’яніння вкусила та вдарила поліцейську — суд визнав її винною та призначив покарання.
В Одесі п’яна жінка вкусила за стегно поліцейську, яка приїхала на виклик — справу розглянув суд
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В Одесі жінка нанесла тілесних ушкоджень працівниці поліції, яка прибула за викликом про домашнє насильство. Обвинувачена вкусила інспекторку за стегно, а згодом вдарила кулаком у обличчя. Вирок у справі № 522/2338/24 виніс Приморський районний суд Одеси.

У матеріалах справи вказується, що наприкінці вересня 2023 року у вечірній час правоохоронці отримали повідомлення про домашній конфлікт у Приморському районі Одеси. На місці виклику вони виявили, що в одній з квартир перебувають бабуся з онукою, яка поводилася агресивно та була в стані алкогольного сп’яніння. Сусіди підтвердили, що з квартири було чутно крики та погрози, а сама жінка вигукувала, що якщо з’являться «менти, то буде труп».

«20.09.2023 приблизно о 22:45 годині, на службовий планшетний пристрій надійшло повідомлення про домашнє насилля, а саме: онука б’є бабусю.

Після чого, правоохоронці на службовому автомобілі прибули за адресою, де мешкає жінка та її онука, де у останньої виник злочинний намір, направлений на спричинення тілесного ушкодження працівнику правоохоронного органу», – йдеться в матеріалах суду.

У процесі спілкування з родиною, коли поліцейські намагались відвести онуку від бабусі, жінка повалилась на підлогу, кричала, чинила опір і вкусила інспекторку за стегно, а згодом вдарила кулаком у обличчя. У результаті нападниця спричинила поліцейській легкі тілесні ушкодження: садно верхньої губи та синець на лівому стегні, що викликали короткочасний розлад здоров’я.

У ході судового процесу обвинувачена частково визнала свою провину. Вона стверджувала, що двері поліцейським не відчиняла, а кайданки на неї вдягли незаконно, тому вона, на її думку, «захищалася». Втім, факт нанесення укусу вона не заперечувала, але заперечувала нанесення удару.

Потерпіла поліцейська надала свідчення про хід подій і наполягала на тому, що обвинувачена діяла агресивно, без будь-яких провокацій з боку працівників поліції. Інший свідок, напарник потерпілої, підтвердив її слова. Також у справі було досліджено відео з нагрудної камери, медичні висновки та інші письмові докази. Психіатрична експертиза не виявила у обвинуваченої жодних психічних розладів, які могли б впливати на її здатність усвідомлювати свої дії.

Суд визнав доводи захисту про самозахист безпідставними. Показання свідків і матеріали справи підтвердили вину обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – умисне нанесення тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України та призначив їй покарання у виді 2 років обмеження волі.

Також суд стягнув із обвинуваченої на користь потерпілої матеріальну шкоду в сумі 5000 гривень та моральну шкоду в сумі 10000 гривень.

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