В Верховной Раде предлагают увеличить численность СБУ и закрепить 10 тысяч человек за Центром специальных операций «А»

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности предлагает увеличить численность СБУ и закрепить право военнослужащих СБУ применять оружие и боевую технику в установленном для ВСУ порядке.

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Группа народных депутатов, в которую вошли председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, а также Федор Вениславский, Роман Костенко и другие, зарегистрировали в парламенте законопроект 13353 об усовершенствовании отдельных вопросов деятельности Службы безопасности Украины.

В частности, предлагается увеличить численность СБУ путем внесения изменений в статью 2 Закона «Об общей структуре и численности СБУ».

А именно, предусмотреть, что общая численность СБУ составляет 37 000 человек (по действующей норме – 27 000), из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А»), составляет 10 000 человек, в особый период (кроме периода действия военного положения) – 41 000 человек (по действующей норме – 31 000), из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А»), составляет 10 000 человек, а на период действия военного положения – в количестве согласно Мобилизационному плану на особый период, при этом численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А»), в период действия военного положения должна составлять не менее 10 000 человек.

Кроме того, предлагается заменить название функционального подразделения «борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов» на «осуществление оперативно-боевой деятельности и специальных мероприятий (Центр специальных операций «А»)».

Как указывают депутаты, угрозы национальной безопасности меняются. В связи с этим возникает необходимость увеличения численности СБУ, в частности оперативно-боевых подразделений. Увеличение общей численности СБУ (в мирное время и особый период) также позволит сохранить личный состав и будет способствовать эффективному противодействию СБУ существующим и новым угрозам государственной безопасности в послевоенный период.

Помимо этого, статью 25 закона об СБУ предлагается дополнить новой нормой, согласно которой военнослужащие СБУ при проведении антитеррористических операций, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражении и сдерживании вооруженной агрессии против Украины, а также при выполнении задач по участию в обороне государства имеют право использовать и применять оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины порядке и случаях.

Также авторы отмечают, что согласно ч. 2 статьи 1 Закона «Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины» одним из функциональных подразделений Центрального управления СБУ является подразделение по борьбе с терроризмом и защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов.

Согласно Организационной структуре СБУ – это Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов, известный в обществе и среди военнослужащих как «Центр специальных операций «А».

Официальное название подразделения охватывает лишь две задачи – борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, и работников правоохранительных органов.

В то же время, начиная с 2022 года, ключевым направлением оперативно-боевой деятельности Центра специальных операций «А» является выполнение задач по осуществлению мер правового режима военного положения, непосредственное участие совместно с составляющими Сил обороны в отражении вооруженной агрессии и обеспечении национальной безопасности, устранении угрозы государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, и работников правоохранительных органов реализуется Центром специальных операций «А» путем осуществления специальных мероприятий, определенных Законами «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве», «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».

Законопроектом предлагается изменить название «борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов» на «осуществление оперативно-боевой деятельности и специальных мероприятий (Центр специальных операций «А»)», с последующим внесением соответствующих изменений в Указ Президента.

Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Вместе с тем, по мнению депутатов, финансирование выплат может быть осуществлено в пределах расходов, предусмотренных для финансирования сектора безопасности и обороны путем их корректировки при уточнении бюджетных показателей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты во главе с председателем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем также внесли законопроект 13346, согласно которому военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, направленные из одного воинского формирования в другое, в случае отказа заключить контракт в воинском формировании, в которое они прибыли, будут считаться мобилизованными.

Как отмечают авторы, в настоящее время актуальным является вопрос комплектования сил обороны, в том числе за счет направления военнослужащих разведывательного органа или СБУ в ВСУ и другие воинские формирования.

Законом от 11 апреля 2024 года 3633-IX предусмотрено направление военнослужащих для дальнейшего прохождения военной службы из разведывательного органа или СБУ в ВСУ и другие воинские формирования по согласованию между разведывательным органом или СБУ и соответствующим воинским формированием с исключением из списков личного состава разведывательного органа или СБУ, из которого они выбыли, и включением в список личного состава формирования, в которое они прибыли, с последующей переподготовкой.

В то же время, существует пробел в законодательстве, в частности, в части отсутствия юридически определенных механизмов изменения вида военной службы после перевода военнослужащих из упомянутых органов в Вооруженные Силы и другие воинские формирования, что, в свою очередь, делает невозможной реализацию введенных Законом 3633-IX процедур.

Автор: Наталя Мамченко

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