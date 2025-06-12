В Польше задержали трех 19-летних юношей по делу о подготовке теракта в школе

Задержанные черпали вдохновение из деятельности таких массовых убийц, как Андерс Брейвик и Брентон Таррант.

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В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши выявили трех 19-летних подростков, подозреваемых в подготовке нападения на одну из средних школ. Об этом сообщил журналист RMF FM Петр Булаковский. По данным следствия, молодые люди проходили подготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, тренировались в военно-тактических навыках и изучали методы изготовления взрывных устройств.

Расследование этого дела продолжается уже несколько месяцев, а последнего из 19-летних юношей арестовали в начале июня. По неофициальной информации репортера RMF FM, молодые люди планировали теракт в одной из средних школ Ольштына.

Задержанные черпали вдохновение из деятельности таких массовых убийц, как Андерс Брейвик и Брентон Таррант. Следствие предполагает, что кроме школы, подростки могли планировать атаки и на другие места массового скопления людей — в частности, ЛГБТ-парады или религиозные мероприятия.

По информации журналиста RMF FM, задержанные являются жителями Ольштына и района, гражданами Польши. Ни один из подозреваемых не был учеником заведения, на которое готовилось нападение.

Последнего из троих арестовали в начале июня. В четверг, 12 июня, представитель министра-координатора специальных служб Яцек Добжиньский подтвердил, что задержание провели сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW). Задержанным было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 Уголовного кодекса в сочетании со статьей 163 Уголовного кодекса и статьей 255a, пунктом II Уголовного кодекса. Эти действия наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.

Расследование по делу продолжается. Его совместно ведут Агентство внутренней безопасности и Окружная прокуратура в Ольштыне.

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