У Польщі затримали трьох 19-річних юнаків у справі про підготовку теракту у школі

Затримані черпали натхнення з діяльності таких масових убивць, як Андерс Брейвік і Брентон Таррант.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі викрили трьох 19-річних підлітків, яких підозрюють у підготовці нападу на одну із середніх шкіл. Про це повідомив журналіст RMF FM Пйотр Булаковський. За даними слідства, молодики проходили підготовку зі стрільби з вогнепальної зброї, тренувалися у військово-тактичних навичках і вивчали методи виготовлення вибухових пристроїв.

Розслідування цієї справи триває вже кілька місяців, а останнього з 19-річних юнаків було заарештовано на початку червня. За неофіційною інформацією репортера RMF FM, чоловіки планували теракт в одній із середніх шкіл Ольштина.

Затримані черпали натхнення з діяльності таких масових убивць, як Андерс Брейвік і Брентон Таррант. Слідство припускає, що окрім школи, підлітки могли планувати атаки й на інші місця великого скупчення людей — зокрема ЛГБТ-паради або релігійні заходи.

За інформацією журналіста RMF FM, затримані є мешканцями Ольштина та району, громадянами Польщі. Жоден із підозрюваних не був учнем закладу, на який готувався напад.

Останнього з трьох було заарештовано на початку червня. У четвер, 12 червня, речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський підтвердив, що затримання провели співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW). Затриманим було пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого статтею 168 Кримінального кодексу у поєднанні зі статтею 163 Кримінального кодексу та статтею 255a, пунктом II Кримінального кодексу. Ці діяння караються позбавленням волі на строк до 10 років.

Розслідування у справі триває. Його спільно ведуть Агентство внутрішньої безпеки та Окружна прокуратура в Ольштині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.