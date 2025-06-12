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У Дніпрі викрили ще одного правоохоронця, який видаляв дані ухилянтів із бази: ціна «питання» — від 1 до 2 тисяч доларів

11:43, 12 червня 2025
Слідство встановило, що за гроші правоохоронець видаляв із розшуку осіб, які уникали мобілізації, а з бази зникли дані понад 850 ухилянтів.
У Дніпрі викрили ще одного правоохоронця, який видаляв дані ухилянтів із бази: ціна «питання» — від 1 до 2 тисяч доларів
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У Дніпрі викрили ще одного правоохоронця, який причетний до незаконного видалення інформації про осіб, які ухилялися від мобілізації. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з такими особами. Вони видаляли інформацію про розшук ухилянтів.

За це люди, які хотіли уникнути мобілізації, платили від 1 до 2 тисяч доларів.

Загалом із бази даних таким чином зникли відомості про понад 850 осіб.

У ДБР нагадали, що минулого тижня підозру отримала вже колишня правоохоронниця, яка видалила понад 500 облікових карток мешканців Дніпропетровської області. Вона зараз перебуває у СІЗО, оскільки суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без можливості застави.

Також підозру отримав і її колега, який видалив з бази понад 350 карток.

Йому інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інші військові злочини (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362 КК України).

Ці статті передбачають до 8 років ув’язнення.

Йому також планують обрати запобіжний захід — тримання під вартою без можливості застави.

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