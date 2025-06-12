В Днепре разоблачили еще одного правоохранителя, который удалял данные уклонистов с базы: цена «вопроса» — от 1 до 2 тысяч долларов

Следствие установило, что за деньги правоохранитель удалял из розыска лиц, избегавших мобилизации, а с базы исчезли данные более 850 уклонян.

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В Днепре разоблачили еще одного правоохранителя, причастного к незаконному удалению информации о лицах, уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что двое правоохранителей, работавших в одном подразделении, имели доступ к специальной базе данных с такими лицами. Они удаляли информацию о розыске уклонистов.

За это люди, желавшие избежать мобилизации, платили от 1 до 2 тысяч долларов.

Всего из базы данных таким образом исчезли сведения более чем о 850 лицах.

В ГБР напомнили, что на прошлой неделе подозрение получила уже бывшая правоохранительница, которая удалила более 500 учетных карточек жителей Днепропетровской области. Сейчас она находится в СИЗО, поскольку суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Также подозрение получил и ее коллега, который удалил из базы более 350 карточек.

Ему инкриминируют воспрепятствование законной деятельности ВСУ и другие военные преступления (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Эти статьи предусматривают до 8 лет лишения свободы.

Ему также планируют избрать меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

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