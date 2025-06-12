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ВСП уволил трех судей по общим обстоятельствам

11:07, 12 июня 2025
Высший совет правосудия уволил Ивана Дядечко, Виру Ковальскую и Ольгу Довженко.
ВСП уволил трех судей по общим обстоятельствам
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В четверг, 12 июня, Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно увольнения судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Дядечко Ивана Ивановича — с должности судьи Крюковского районного суда города Кременчуг Полтавской области;

Ковальскую Виру Владимировну — с должности судьи Киевского апелляционного суда.

Также ВСП уволил Довженко Ольгу Витальевну с должности судьи Торецкого городского суда Донецкой области (направленной в командировку в Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области) по собственному желанию.

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суд судья ВСП

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