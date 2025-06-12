В Ровно мужчина пытался обокрасть квартиру и хранил боеприпасы у себя дома — получил 5 лет заключения

Злоумышленника задержали после неудачной попытки кражи, а во время обыска в его доме обнаружили более 300 патронов к огнестрельному оружию.

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В Ровно мужчина попытался ограбить квартиру и хранил более 300 патронов. Злоумышленник проведет за решеткой 5 лет. Об этом сообщает полиция региона.

Как известно, в июле 2024 года 39-летний житель областного центра проник в квартиру на улице Видинской в Ровно, повредив замок.

Мужчина пытался похитить деньги, однако не учел, что помещение было оборудовано сигнализацией. Уже через несколько минут его задержали сотрудники частной охранной фирмы.

Кроме того, во время санкционированного обыска по месту жительства 39-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли 334 патрона калибра 5,6 мм к нарезному огнестрельному оружию.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (покушение на тайное похищение чужого имущества, совершенное с проникновением в жилище в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следователь завершил досудебное расследование. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство, направил материалы уголовного производства в суд.

Суд вынес приговор мужчине — 5 лет лишения свободы.

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