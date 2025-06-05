На Дніпропетровщині викрили аферу з незаконного видалення з баз даних інформації про ухилянтів

Через дії зловмисниці деякі ухилянти уникнули призову, а частина навіть виїхала за кордон.

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Правоохоронці повідомили про підозру колишній інспекторці одного з правоохоронних органів Дніпропетровської області. Вона незаконно видаляла дані з інформаційної системи, де зберігалася інформація про осіб, які ухилялися від мобілізації. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Правоохоронці встановили, що вона, користуючись службовим доступом, безпідставно видаляла відомості про військовозобов’язаних, яких розшукували правоохоронні органи та які підлягали адміністративному затриманню. Через її дії деякі ухилянти уникнули призову, а частина навіть виїхала за кордон.

«За оперативними даними, така послуга коштувала від 1 до 2 тисяч доларів США.

Наразі встановлено понад півтисячі незаконно видалених облікових карток мешканців Дніпропетровської області», - сказано у повідомленні.

Колишній працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються можливі співучасники та особи, які скористалися незаконним видаленням даних.

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