Держава компенсує навчання дітям захисників і захисниць – як в Дії оформити допомогу

Перша 1000 сертифікатів вже прямує до цьогорічних випускників бакалаврату й магістратури.

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Держава розпочала виплати компенсацій за контрактне навчання у 2024/2025 навчальному році для дітей військовослужбовців. Як повідомляє пресслужба «Дії», перша тисяча сертифікатів вже спрямована цьогорічним випускникам бакалаврату та магістратури.

Сертифікати з’являться у застосунку «Дія», а сповіщення — надходитимуть у вигляді push-повідомлень. Студенти, які їх отримають, мають:

Відкрити сертифікат у «Дії»

Перевірити дані

Підтвердити згоду Дія.Підписом протягом 20 днів

Дочекатися повідомлення про результат

Компенсація автоматично надходитиме в освітній заклад, який поверне кошти студенту.

Хто має право на допомогу:

Діти до 23 років, якщо один із батьків:

загинув, захищаючи Україну;

має інвалідність внаслідок війни;

є учасником бойових дій;

зник безвісти за особливих обставин;

перебуває в полоні через війну;

постраждав під час Революції гідності.

Для участі потрібно:

ID-картка або біометричний паспорт у «Дії»

Податковий номер

Інформація в ЄДЕБО про вступника та підтверджений статус дитини ветерана

Контрактна форма навчання у 2024/2025 році

Якщо повідомлення ще не надійшло — варто зачекати: при коректних даних у реєстрах воно з’явиться найближчим часом.

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