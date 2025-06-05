Держава компенсує навчання дітям захисників і захисниць – як в Дії оформити допомогу

Держава розпочала виплати компенсацій за контрактне навчання у 2024/2025 навчальному році для дітей військовослужбовців. Як повідомляє пресслужба «Дії», перша тисяча сертифікатів вже спрямована цьогорічним випускникам бакалаврату та магістратури.
Сертифікати з’являться у застосунку «Дія», а сповіщення — надходитимуть у вигляді push-повідомлень. Студенти, які їх отримають, мають:
Компенсація автоматично надходитиме в освітній заклад, який поверне кошти студенту.
Хто має право на допомогу:
Діти до 23 років, якщо один із батьків:
Для участі потрібно:
Якщо повідомлення ще не надійшло — варто зачекати: при коректних даних у реєстрах воно з’явиться найближчим часом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.