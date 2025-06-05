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Держава компенсує навчання дітям захисників і захисниць – як в Дії оформити допомогу

13:42, 5 червня 2025
Перша 1000 сертифікатів вже прямує до цьогорічних випускників бакалаврату й магістратури.
Держава компенсує навчання дітям захисників і захисниць – як в Дії оформити допомогу
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Держава розпочала виплати компенсацій за контрактне навчання у 2024/2025 навчальному році для дітей військовослужбовців. Як повідомляє пресслужба «Дії», перша тисяча сертифікатів вже спрямована цьогорічним випускникам бакалаврату та магістратури.

Сертифікати з’являться у застосунку «Дія», а сповіщення — надходитимуть у вигляді push-повідомлень. Студенти, які їх отримають, мають:

  • Відкрити сертифікат у «Дії»
  • Перевірити дані
  • Підтвердити згоду Дія.Підписом протягом 20 днів
  • Дочекатися повідомлення про результат

Компенсація автоматично надходитиме в освітній заклад, який поверне кошти студенту.

Хто має право на допомогу:

Діти до 23 років, якщо один із батьків:

  • загинув, захищаючи Україну;
  • має інвалідність внаслідок війни;
  • є учасником бойових дій;
  • зник безвісти за особливих обставин;
  • перебуває в полоні через війну;
  • постраждав під час Революції гідності.

Для участі потрібно:

  • ID-картка або біометричний паспорт у «Дії»
  • Податковий номер
  • Інформація в ЄДЕБО про вступника та підтверджений статус дитини ветерана
  • Контрактна форма навчання у 2024/2025 році

Якщо повідомлення ще не надійшло — варто зачекати: при коректних даних у реєстрах воно з’явиться найближчим часом.

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Дія навчання студенти грошова допомога

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