Военнослужащих-контрактников, которые после перевода откажутся от контракта, будут считать мобилизованными по призыву – законопроект

Аналогично, военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, направленные из одного воинского формирования в другое, в случае отказа заключить контракт в новом воинском формировании, будут считаться мобилизованными.

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Военнослужащие-«контрактники», которых направят из одного воинского формирования в другое, фактически должны будут заключить контракт с новым формированием. В случае отказа заключить новый контракт в воинском формировании, куда их направили, такие военнослужащие будут считаться мобилизованными по призыву.

Аналогично, военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, направленные из одного воинского формирования в другое, в случае отказа заключить контракт в воинском формировании, в которое они прибыли, будут считаться мобилизованными.

Соответствующие изменения, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предусматривает законопроект 13346, который внесли народные депутаты во главе с председателем Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александром Завитневичем. Среди инициаторов законопроекта также Максим Березин, Александр Федиенко, Никита Потураев, Мария Мезенцева и другие.

Как отмечают авторы, сейчас актуален вопрос комплектования сил обороны, в том числе за счет направления военнослужащих разведывательного органа или СБУ в Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования.

Законом от 11 апреля 2024 года 3633-ІХ предусмотрено направление военнослужащих для дальнейшего прохождения военной службы из разведывательного органа или СБУ в ВСУ и другие воинские формирования по согласованию между разведывательным органом или СБУ и соответствующим воинским формированием с исключением из списков личного состава разведывательного органа или СБУ, из которого убыли, и включением в список личного состава формирования, в которое прибыли, с дальнейшей переподготовкой.

В то же время, существует пробел в законодательстве, в частности в части отсутствия юридически определенных механизмов изменения вида военной службы после перевода военнослужащих из упомянутых органов в Вооруженные Силы и другие воинские формирования, что, в свою очередь, делает невозможным реализацию введенных Законом 3633-ІХ процедур.

Таким образом, в законе о воинской обязанности и военной службе предлагается установить следующее:

В случае направления военнослужащего для дальнейшего прохождения военной службы из одного воинского формирования в другое, контракт о прохождении военной службы, заключенный с ним в воинском формировании, из которого он убыл, действует до дня исключения такого военнослужащего из списков личного состава этого воинского формирования.

о прохождении военной службы, заключенный с ним в воинском формировании, из которого он убыл, такого военнослужащего из списков личного состава этого воинского формирования. Военная служба военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, направленного в период действия военного положения для дальнейшего прохождения такой службы из одного воинского формирования в другое, после прекращения контракта , заключенного с военнослужащим в воинском формировании, из которого он убыл, в случае его отказа заключить новый контракт в воинском формировании, в которое он прибыл, продолжается, а военнослужащий считается проходящим военную службу по призыву по мобилизации на особый период.

, заключенного с военнослужащим в воинском формировании, из которого он убыл, в случае его в воинском формировании, в которое он прибыл, продолжается, а военнослужащий на особый период. Военная служба военнослужащего, проходящего кадровую военную службу, направленного в период действия военного положения для дальнейшего прохождения такой службы из одного воинского формирования в другое, в случае его отказа заключить контракт в воинском формировании, в которое он прибыл, продолжается, а военнослужащий считается проходящим военную службу по призыву по мобилизации на особый период.

Автор: Наталя Мамченко

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