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Військовослужбовців-контрактників, які після переведення відмовляться від контракту, будуть вважати мобілізованими за призовом – законопроект

14:25, 11 червня 2025
Аналогічно, військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, направлені з одного військового формування до іншого, у разі відмови укласти контракт у новому військовому формуванні, будуть вважатися мобілізованими.
Військовослужбовців-контрактників, які після переведення відмовляться від контракту, будуть вважати мобілізованими за призовом – законопроект
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Військовослужбовці-«контрактники», яких направлять з одного військового формування до іншого, фактично повинні будуть укласти з новим формуванням. У випадку відмови укласти новий контракт у військовому формуванні, куди їх направили, такі військовослужбовці будуть вважатися мобілізованими за призовом.

Аналогічно, військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, направлені з одного військового формування до іншого, у разі відмови укласти контракт у військовому формуванні, до якого прибули, будуть вважатися мобілізованими.

Відповідні зміни, як раніше писала «Судово-юридична газета», передбачає законопроект 13346, який внесли народні депутати на чолі з головою Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем. Серед ініціаторів законопроекту також Максим Березін, Олександр Федієнко, Микита Потураєв, Марія Мезенцева та інші.

Як зазначають автори, наразі актуальним є питання комплектування сил оборони, у тому числі за рахунок направлення військовослужбовців розвідувального органу чи СБУ до Збройних Сил України та інших військових формувань.

Законом від 11 квітня 2024 року 3633-ІХ передбачено направлення військовослужбовців для подальшого проходження військової служби з розвідувального органу чи СБУ до ЗСУ та інших військових формувань за погодженням між розвідувальним органом чи СБУ та відповідним військовим формуванням з виключенням із списків особового складу розвідувального органу чи СБУ, з якого вибули, та включенням до списку особового складу формування, до якого прибули, з подальшою перепідготовкою.

Водночас, існує прогалина у законодавстві зокрема в частині відсутності юридично визначених механізмів зміни виду військової служби після переведення військовослужбовців із згаданих органів до Збройних Сил та інших військових формувань, що, у свою чергу, унеможливлює реалізації запроваджених Законом 3633-ІХ процедур.

Отже, у законі про військовий обов’язок і військову службу пропонується встановити наступне:

  • у разі направлення військовослужбовця для подальшого проходження військової служби з одного військового формування до іншого, контракт про проходження військової служби, укладений з ним у військовому формуванні, з якого він вибув, діє до дня виключення такого військовослужбовця зі списків особового складу цього військового формування.
  • військова служба військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, направленого у період дії воєнного стану для подальшого проходження такої служби з одного військового формування до іншого, після припинення контракту, укладеного з військовослужбовцем у військовому формуванні, з якого він вибув, у разі його відмови укласти новий контракт у військовому формуванні, до якого він прибув, продовжується, а військовослужбовець вважається таким, що проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
  • військова служба військовослужбовця, який проходить кадрову військову службу, направленого у період дії воєнного стану для подальшого проходження такої служби з одного військового формування до іншого, у разі його відмови укласти контракт у військовому формуванні, до якого він прибув, продовжується, а військовослужбовець вважається таким, що проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект призов контракт військовослужбовці мобілізація військова служба

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