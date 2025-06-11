В Іспанії нетверезий водій випустив рій бджіл на поліцейських — хотів помститися через штраф

В Іспанії чоловік, якого затримали за водіння в нетверезому стані, зі злості випустив на поліцейських рій бджіл. Про це повідомляє El Caso.
Інцидент стався у провінції Льєйда. Двоє інспекторів зупинили 70-річного бджоляра, який керував автомобілем без паска безпеки. Виявилося, що водій був злегка напідпитку — алкотестер показав 0,38 проміле.
Від повторного тесту на алкоголь чоловік відмовився. Поліцейські збиралися оштрафувати іспанця. Тоді він спершу почав їм погрожувати, а потім відкрив багажник і випустив звідти бджіл. Комахи почали жалити інспекторів, і ті були змушені сховатися в найближчому ресторані.
На місце викликали підмогу. Порушника затримали. Йому висунули обвинувачення в нападі на співробітників поліції, але згодом відпустили під заставу. Постраждалі офіцери звернулися до Центру первинної медико-санітарної допомоги, де їм зробили ін'єкції кортизону.
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