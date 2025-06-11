В Испании нетрезвый водитель выпустил рой пчел на полицейских — хотел отомстить за штраф

70-летний пчеловод открыл багажник с ульями после того, как его остановили за нарушение правил дорожного движения.

Фото: unsplash

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В Испании мужчина, задержанный за вождение в нетрезвом состоянии, из злости выпустил на полицейских рой пчел. Об этом сообщает El Caso.

Инцидент произошел в провинции Льейда. Двое инспекторов остановили 70-летнего пчеловода, который управлял автомобилем без ремня безопасности. Выяснилось, что водитель был слегка пьян — алкотестер показал 0,38 промилле.

От повторного теста на алкоголь мужчина отказался. Полицейские собирались выписать ему штраф. Тогда он сначала начал угрожать инспекторам, а затем открыл багажник и выпустил оттуда пчел. Насекомые начали жалить полицейских, и тем пришлось укрыться в ближайшем ресторане.

На место вызвали подкрепление. Нарушителя задержали. Ему предъявили обвинение в нападении на сотрудников полиции, но позже отпустили под залог. Пострадавшие офицеры обратились в Центр первичной медико-санитарной помощи, где им сделали инъекции кортизона.

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